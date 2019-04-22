麥當勞驚魂記！ 2歲女童吮吸「用過的保險套」

2019-04-22 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一對夫妻近日帶著2歲女兒到郊區的1家麥當勞用餐，不料，一個不注意，轉頭竟看見女兒正在咀嚼用過的黑色保險套，把夫妻倆給嚇壞了，隨後趕緊帶女兒到醫院接受性病檢測。

綜合外媒報導，澳洲1名兩歲女童疑似在麥當勞的飲食區找到一個用過的黑色保險套，並趁父母不注意時，女童竟把保險套放入口中咀嚼，嚇得父母立刻帶她到廁所漱口、洗手，以及帶到醫院做性病檢測。然而，醫師告知爸媽須把保險套一起帶到醫院做檢測，麥當勞卻遲遲不肯交出證物，讓這對父母感到不滿。

女童母親溫蒂（Wendy）表示，她感到相當自責與內疚，不應該讓女兒誤咬「用過的保險套」，她每天都無法入眠，深怕女兒感染性病。向麥當勞索取證物時，又遭受對方拒絕，讓心急如焚的她非常憤怒。

麥當勞發言人則表示，「我們非常抱歉發生這樣的事件，但我們一定會認真看待這種情況，目前正在調查事情是如何發生的？保險套也已經送到醫院做檢驗。」至於女童的檢驗報告將於3個月後出爐。

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