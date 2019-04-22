旅日遊客注意！流感人數甫下降 12都府縣患者數又回彈

2019-04-22 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本流感患者人數甫下降，但近期卻再度回彈，厚生勞動省公布8日至14日的病例報告指出，日本有12個都府縣的流感人數再度向上攀升，甚至傳出有人在醫院內遭傳染，或是有學校自行停課，呼籲民眾注意。

據日媒《CBNews》報導，12個都府縣中每間診所或醫院的通報流感人數平均上升了1名，包括茨城縣（1.23人）、栃木縣（1.83人）、千葉縣（1.12人）、東京都（1.35人）、神奈川縣（1.01人）、歧阜縣（1.7人）、靜岡縣（1.45人）、滋賀縣（1.81人）、大阪都（1.09人）、兵庫縣（1.04人）、福岡縣（1.62人）、鹿兒島縣（1.1人）等，尤其是滋賀縣的患者人數更翻倍成長。

由於患者人數增加，甚至傳出連醫院都淪陷。歧阜市民醫院因院內流感人數增加，9日發表佈告指出，除非有特殊原因，否則禁止會面所有病人，盼家屬與外界能夠理解；此外，新學期剛開始，東京都接連傳出小學發生群聚感染，一整個年級馬上停課，避免流感人數再向上攀升。

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