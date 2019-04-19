「一帶一路」論壇將開 美告誡：小心成為中國殖民地

2019-04-19 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國透過「一帶一路」計畫往外擴張，預定於4月25到27日，將在北京將召開第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，美方「送禮」，分析告誡這些接受一帶一路支助的國家，尤其是亞太國家，都面臨著具大風險及不安，包括國家主權遭侵蝕、陷入債務陷阱等。

《美國之音》報導，美國智庫新美國安全中心（CNAS）最近發佈的報告指出，直指中國「一帶一路」，不僅是經濟倡議，更是推進中國地緣政治野心的核心工具，而中國的投資，也讓沿途接收國有著7大風險及擔憂。

最大風險是「國家主權被侵蝕」，任合一個約都數十年，很多重大項目都長達99年合約，如同中國殖民地，如斯里蘭卡漢班托塔港就是99年，希臘的最大港口比雷埃夫斯港、以色列海法港25年的經營權，這些國家可能喪失在租約期內主導權。

整個「一帶一路」專案都不透明，致各國面臨了賄賂疑雲、債務陷阱、貪污腐敗等政治及犯罪問題，帶來政爭及社會抗爭，更有部分國家債務一半以上都欠中國，但這些接受投資並沒有得到多少利益，專案大部分是中國公司主導，引進中國勞工及工程人員，反而是略奪式的開發，將環境破壞、衝擊當地民眾生計的惡果留在當地。

即使得到中國電子技術，可能面臨資訊洩露的風險，反而幫助中國輸出高科技監控體系。

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