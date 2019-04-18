美在台協會轉發紐時專文 踩中國迫害新疆人權痛腳

2019-04-18 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國大規模迫害新疆人權的舉動令人髮指，屢受國際社會譴責。美國在台協會（AIT）今天在臉書刊文，重提《紐約時報》月初發表的專題文章「新疆－一座城市如何變成牢籠」，大踩中國痛腳。

美國在台協會表示，《紐時》月初製作的多媒體報導，揭開新疆維吾爾人目前面臨的悲慘處境，文內詳細記載記者的所見所聞，稱上百萬少數民族及穆斯林團體被當局關押，身陷「再教育營」鐵窗內，遭受種種非人道待遇。

紐時文章稱，新疆南部第一大城「喀什」現已淪為一個大牢籠，政府設下的限制無所不在，每隔數十公尺更有持槍械、盾牌和棍棒的警察站崗；各公共場合均架滿監視器，再由後台人員或高科技設備分析、紀錄人民動向。據稱，警方隨時有權隨機拿走路人手機，檢查是否確實裝載用以監控通話、訊息的強制安裝軟體。

美國在台協會表示，美國副總統彭斯去年便曾對新疆人權狀況表達深切擔憂，稱少數民族人民在再教育營內經受晝夜不停的洗腦，在外更受到嚴密監控，而《紐時》這篇深度報導恰恰證實了前述說法，清楚揭示「中國是如何使用科技來強化對人民的壓迫」。

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