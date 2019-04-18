莫健：女性經濟賦權 台美有很多合作

2019-04-18

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會主席莫健昨出席GCTF「女力經濟賦權國際研習營」致詞時表示，台灣在與世界接軌上面臨許多障礙，但有非常多寶貴的經驗可供分享，GCTF是台美應對這一挑戰的方式；莫健並說，台美在女性經濟賦權上有很多合作，包含美國國務院正在發展的「POWER」項目及贊助APEC的女性賦權子基金等。

為積極推動印太地區國家提升女性經濟賦權，並強化台美日在全球及區域議題的合作能量，外交部、經濟部、美國在台協會台北辦事處及日本台灣交流協會自十六日至十八日共同舉辦「女力經濟賦權高峰會」與「全球合作暨訓練架構（GCTF）女力經濟賦權國際研習營」，邀請三十多位、來自印太地區十七個國家的學者、貴賓參與演講。

莫健致詞時以世界銀行的數據說明，強調女性賦權將可對全球經濟增加十二兆美元產值，這是任何其他的自由貿易協定或新科技發展都無法與其相比的。

莫健並說，台美間在女性經濟賦權上有許多合作，其中包括美國國務院全球合作夥伴辦公室資助的StartOpps項目，將整合美國、台灣和東南亞的數位新創生態系；以及美國國務院經濟和商業事務局正在發展的「POWER」項目，旨在與高盛、微軟和Facebook建立合作夥伴關係，為台灣和東南亞的女性創業家提供工具。

日本台灣交流協會副代表西海茂洋指出，促進女性就業是安倍政府的施政重點之一，過去近六年日本投入職場的女性增加二百六十萬人以上，盼能與志同道合的區域夥伴一起努力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/