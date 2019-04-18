聖母院大火中國網民酸報應 外媒分析打臉了

2019-04-18 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎聖母院遭祝融，全球各國莫不關心，但仍有中國網民幸災樂禍，重提160年前清朝圓明園遭焚毀一事，稱聖母院遭遇此劫是報應。對此，外媒分析，此現象與中國官方刻意煽動民族主義與仇視西方情緒脫不了關係，且中共政權對文化遺產造成的損害，比圓明園被焚毀一事高出萬倍有餘。

美國《自由亞洲電台》報導，巴黎聖母院發生大火後，部分中國網友為此拍手叫好，將這次火災與160年前圓明園遭燒毀一事連結起來，其幸災樂禍的情緒，與2001年紐約世貿大樓遭911恐攻倒塌時的情況相似。

專家分析，中國民眾這種幸災樂禍的情緒，源於中國當局長期鼓吹仇視西方下所建立的思考模式，這些民眾為了合理化自己的行為，「一定要找一些理由來掩飾」，於是便扯上圓明園來降低內心的矛盾與衝突。

專家認為，這些中國網友仇外的情緒著實可笑，雖然八國聯軍一役中圓明園遭焚毀，有歷史文物因而毀損，但對中國傳統文化、遺產、歷史建築造成最大損害的其實正是目前當家的中共政權，「如果這些人對中國文物被毀這麼憤怒，為什麼不敢對中共去說？」

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