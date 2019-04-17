西班牙夫妻拍影片慶祝攻頂 差點慘遭「五雷轟頂」

2019-04-17 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕爬山時最怕遇到險惡的天氣，西班牙有1對夫婦，2人在攻頂時決定錄影留念，沒想到突然1道閃電落在附近將他們轟飛，幸2人毫髮無損，但這驚險的過程已被他們的手機錄下，讓人捏一把冷汗。

綜合外媒報導，當馬歇爾（Marcel）與妻子瑪格妲（Magda Gallardo）日前從加泰隆尼亞的馬塔羅市（Mataro）啟程前往蒙特塞尼山脈（Montseny Massif）登山，一路上原本是風和日麗，但當2人登上1706尺高的山頂時，卻突然下起冰雹，天候也變為惡劣，但2人還是決定錄影留念。

由影片中可以看到原本馬歇爾正在拍攝妻子，正當鏡頭緩緩轉向山上的景色時，一道紫色的閃電突然落在2人附近，馬歇爾當場被轟飛，瑪格妲受訪時表示當時並未察覺和聽到落雷，事後檢查影片時才發現這驚險的過程，而馬歇爾則表示事發當時有聞到一股燒焦味，但並不在意，而他們的親友對此表示2人實在太幸運了，應該買1張彩券拚頭獎。

可以看到一道紫白色的閃電落在畫面的右方。（圖擷自New Video News）

馬歇爾當場摔得人仰馬翻，鞋子朝天。（圖擷自New Video News）

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