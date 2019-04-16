英男子家暴打死妻子 離奇死在泰國監獄中

2019-04-16 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕就算是夫妻，行房也要經過對方同意，泰國外交部公佈有1名英國籍男子，去年潑水節後找29歲的泰國籍妻子求歡遭拒，因而惱羞將對方活活打死，該男子後來遭泰國警方逮捕送往泰國監獄，沒想到去年8月他被發現在泰國監獄中身受重傷，最後送醫不治。

綜合外媒報導，英國51歲男子凱文（Kevin Smitham）與29歲的泰國籍女子肯達（Kanda Smitham）結婚後便居住在泰國，凱文在去年4月的泰國潑水節期間，酒後向妻子求愛遭拒便質疑肯達在外頭劈腿，便對她一陣暴打，肯達遭暴打後在家門外倒地，凱文出去對肯達蓋上毯子後便轉頭就睡。

直到隔天清晨鄰居發現肯達的屍體後報警，警方獲報後抵達現場，發現肯達已經氣絕多時，全身佈滿瘀傷與外傷，警方當場逮捕凱文，他也承認犯行，表示並非有意殺她，而去年8月凱文在泰國獄中被發現身受重傷奄奄一息，獄卒發現有異後趕緊將他送醫急救，凱文經過急救後仍宣告不治，至今凱文的死因仍不明，英國外交部門對此表示，正與泰國當局聯繫，也通知凱文在英國的家屬。

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