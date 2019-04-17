好險！ 母子3人剛走出餐廳 汽車失控衝進來

2019-04-17 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州納帕郡（Napa）前日發生1起驚險的事件，1名母親帶著2名小孩才剛離開餐廳，1輛汽車馬上撞進她們剛離開的地方，巨大的衝擊力把餐廳的桌椅變成四散的碎片，母子3人僅受輕微外傷。

綜合外媒報導，位在納帕郡的Villa Corona餐廳，在15日晚間7點有1名母親帶著2名子女走出餐廳，從影片中可以看到從她們離開的3秒後1輛汽車突然高速撞來，餐廳的戶外空間看起來就像被炸過一樣，一片狼藉。

而該餐廳的1名員工薇薇安（Vivian Saldivar）正好目睹了這驚險的一刻，她表示「我一開始以為是地震或是龍捲風一樣的災害現場，看起來就像是在拍電影一樣。」她衝出去察看時發現有1名小女孩哭著表示，頭、腹與腿部都很痛，疑似遭到被撞飛的桌子波及而受傷，而小男孩似乎安然無恙，安靜地待在原地。

納帕郡警方表示，事故起因是60歲的汽車駕駛突然失控暴衝，才會導致這起事故，所幸無人死亡，只有駕駛與2歲兒童受到輕傷。

媽媽帶2名兒女離開餐廳遭遇事故的前一刻。（圖擷自Napa Police Department）

過幾秒後汽車便失控撞入餐廳外圍。（圖擷自Napa Police Department）

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