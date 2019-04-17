中國製車廂恐暗藏竊密危機！美議員力阻交通局購買

2019-04-17 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國廠商所製的地鐵車廂，日前遭質疑恐易受駭客等其他技術影響，為此美國多名議員以今年將到期的1.5億美元（約台幣46億元）的補助金要脅華盛頓交通局，不准購買中國製造的車廂。

綜合外媒報導，華盛頓交通局（WMATA）近期計畫將要購入800輛新地鐵車廂，不過由於中國最大軌道交通設備製造商「中國中車」（CRRC），在2014年以低價取得美國4座大都會區地鐵車輛的合約，今年有可能再奪下華盛頓特區地鐵車輛標案。

報導表示，中國製車廂日前被爆出，內部恐容易被裝設竊聽設備等惡意軟體，對美國地鐵及人民造成安全威脅，美國多名國會議員著手立法，要華盛頓交通局不得購買中國製的車廂，更拿出1.5億美元（約台幣46億元）的補助金來要脅華盛頓交通局。

據了解，華盛頓都市區交通局已接受1.5億美元（約台幣46億元）補助金約10年，該補助金幫助華盛頓交通局支付地鐵設施、列車等費用，該補助金今年將到期，美國參議員沃納（Mark Warner）、凱恩（Tim Kaine）、卡爾丁（Ben Cardin） 和荷倫（Chris Van Hollen）正著手立法，將禁買中國製車廂納入資助條件中，否則國會將不會批准補助金。

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