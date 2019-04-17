聖母院火災警報大作 職員23分鐘後才發現屋頂起火...

2019-04-17 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎聖母院在當地時間15日下午發生大火，這棟850年歷史的建築，遭到嚴重破壞，原本可以在第一時間遏止火苗蔓延，但檢方調查發現，聖母院人員在警報器響起23分鐘後，才發現教堂頂部起火，此時火勢已一發不可收拾。

綜合外媒報導，巴黎檢方調查指出，聖母院火災警報器於當地15日下午6點20分首次響起，工作人員在警報響起後，四處檢查，但未找到起火點，直到警報器於6點43分再起大作，他們才發現聖母院的屋頂起火，當時火焰已竄升約9英尺高（2.7公尺），聖母院屋頂瞬間陷入一片火海。

在消防人員的努力下，火勢得以控制，並未蔓延到北鐘樓，聖母院的整體結構得以保存，標誌性的3面大型玫瑰窗沒有被波及，但專家將評估火場高溫對其造成的熱損傷，除此之外，專家也擔心，高溫可能對聖母院大理石建築造成損害。

法國檢方也表示，他們沒有找到有人刻意縱火的證據，應該是一場單純的意外，目前派出了50人組成的大型調查團隊，已約談超過30名在起火前曾受雇整修聖母院屋頂的工人。

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