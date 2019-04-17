欲加之罪！新疆推「掃黑除惡」行動 任意抹黑迫害人民

2019-04-17 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國致力迫害新疆人權，手段令人髮指，當局近日更發起「掃黑除惡」行動。外媒指出，此例一開，中國政府將可派遣警方，名正言順地逮捕少數民族人士，事後再扣上莫須有的罪名即可。

美國《自由亞洲電台》報導，新疆黨委書記陳全國日前指出，為迎接中國成立70週年，中央已派出「掃黑除惡」督導組進駐當地，將針對當地黑社會嚴格懲治行動進行組織指導。

《自由亞洲電台》分析，當局所謂的「掃黑除惡」行動其實就只是將過去的舊案當作新案件審理，目的要把囚禁於再教育營的人再定以新罪並重新判刑。

當地民眾透露，在當局刻意引導下，就連10多年前曾與朋友發生過口角，都會被翻案成「黑社會鬥毆」事件，當事人接下來往往在不公正的審判中遭到重判。

此外，新疆政府現在也對社群網路施加嚴格安檢，超過10人組成的微信群即會受到網警監查，當局明訂10點禁談項目，舉凡政治敏感話題、內部資料、軍事資料新聞等議題皆不可語，違者將惹禍上身。

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