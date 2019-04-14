澳洲維吾爾人的新疆親屬多已失聯 呼籲澳政府向中施壓

2019-04-14 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕旅居澳洲的維吾爾人由於和住在新疆的親屬失聯，為他們的人身安全擔憂，因此要求澳政府向中國施壓，停止任意拘留維族人的行為。

據《紐約時報》13日報導，目前約有3000名維族人在澳洲避難定居，多數人集中在阿得雷德（Adelaide）。這些人民的親友大多仍住在新疆，其中多數已失聯，連已獲得澳洲永久居留證的數十名維族人也在中國失蹤，可能都遭中國官方拘捕。澳洲的維吾爾人齊聲呼籲澳洲譴責中國的行徑，而澳政府雖採取行動，但他們認為新疆的局勢未獲改善。

現年32歲的阿比布拉（Zulihumaer Aibibula）透露，中國政府一直向她新疆的家人詢問自己的護照號碼、在澳洲的地址和其他個資，阿比布拉拒絕提供後，她35歲的哥哥和部分家人自此失蹤。「中國政府對維吾爾人施加太大的壓力，迫使他們造反。」阿比布拉說。

另外，報導指出，雖然澳洲同其他西方國家一同敦促中國釋放維族人，但首都坎培拉和北京的關係十分微妙，中國企圖擴大在該國的影響力，而澳洲也試圖在國家安全和經濟需求間找到平衡。

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