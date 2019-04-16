監視維族 中國人臉辨識擴及16省

2019-04-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府鐵腕統治新疆維吾爾族自治區，不僅關押上百萬維族人洗腦，還透過人臉辨識科技監控當地人民。《紐約時報》十四日引述五名知情人士說法，並檢視公安部門使用的資料庫、政府採購及科技公司文件後指出，中國政府已將人臉辨識技術擴大至全國其他省市，目的正是即時監視維族人動向。專家指出，這是首次證實有政府使用人工智慧（ＡＩ）進行種族辨識。

據報導，中國政府已在新疆佈下「天羅地網」，除管控護照、擴增檢查哨、升級監控設備、鼓勵民眾互相監視外，也採集民眾的聲紋、ＤＮＡ、眼部虹膜等生物特徵，隨時掌握民眾身分和位置，必要時加以追捕。熟知官方人臉辨識系統的兩名知情者透露，浙江省杭州市、溫州市及整個福建省等省市，也已採用這套系統。河南省三門峽市的執法機關，更在一個月內就藉此進行五十萬次檢查，掃描居民中是否有維族人。

紐時查核官方採購文件後指出，中國有十六個省、將近二十四個公安部門，從二○一八年開始運用人臉辨識系統。例如，陝西省執法機關去年起計畫建置一套「可支援臉部辨識，區分維族與非族人特徵」的智慧監控系統。

社區20天內發現6維族人 系統即報警

此外，為了滿足統治需要，中國有許多新創科技公司積極研發可依據人的膚色、表面特徵，來自動分類人群的工具。例如，「雲從科技」（CloudWalk）的人臉辨識系統，即可識別「敏感人群」；若系統在一個社區內發現一名維族人，二十天內出現六名維族人，系統將「立即通知執法部門」。

參與人臉辨識技術開發的中國ＡＩ公司，還包括依圖科技（Yitu）、曠視科技（Megvii）、商湯科技（SenseTime）等。海康威視（Hikvision）販售的攝影機和影像處理軟體，也具備識別少數民族的功能，但去年起逐步淘汰。據悉，在中國公安部去年撥款數十億美元，強化名為「天網」和「雪亮」的兩項工程，將監控、警務和情報蒐集電腦化後，上述公司隨即行情看漲，市值都超過十億美元。值得注意的是，根據官方採購文件及知情者說法，為了發揮演算法效果，中國警方也為有犯罪和吸毒紀錄者、精神疾病患者及出於不滿而向政府請願者，建立人臉資料庫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/