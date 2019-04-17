重建更美的巴黎聖母院！馬克宏誓言：5年內完成

2019-04-17 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕被聯合國列為世界文化遺產的巴黎聖母院，15日晚間發生大火，建於13世紀的橡木屋頂有3分之2被焚毀，屋頂尖塔也遭烈焰吞噬、倒塌。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，希望在5年內重建巴黎聖母院，建得比原來更加美麗。但一些專家認為，重建需要花費數十年的時間。

綜合媒體報導，馬克宏16日發表全國性演說時表示，「我希望能在5年內完成，重建更美麗的巴黎聖母院，我們可以做到」、我們有責任將這場災難變成一個凝聚在一起的機會，深刻地反思我們已經存在、必須做的事情，讓我們變得更好」、「我們的歷史永遠不會停止，而且我們永遠會有考驗要克服」。

但有專家警告，完全重建可能需要數十年。巴黎聖母院基金會主任費雪（Eric Fischer）指出，「我認為需要數十年。」

法國精品巨擘「路易．威登」（LVMH）集團總裁阿爾諾（Bernard Arnault）宣布捐助2億歐元，做為重建費用。對手集團「開雲」（Kering）也跟進宣布，將捐款1億歐元。法國道達爾（Total）石油集團承諾捐款1億歐元。法國法蘭西島大區委員會主席佩克雷恩（Valerie Pecresse）承諾將捐款1000萬歐元。民間團體「法國遺產基金會」發起捐款活動，以修復「法國歷史與文化的象徵」。

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