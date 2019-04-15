將威脅中國 印度成功試射「無畏」巡弋飛彈

2019-04-15 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕印度今天成功試射自製「無畏」（Nirbhay）巡弋飛彈，自前年首次試射成功以後，今天再以低於海拔100公尺、0.7馬赫的速度擊中目標。這次試射成功顯示印度大大強化其作戰能力，也對毗鄰的中國及巴基斯坦帶來威脅。

根據外媒報導，印度「國防研究暨發展組織」（DRDO）在今天上午11時44分（台灣時間約下午2點14分）左右，於東部奧里薩省（Odisha）巴拉索爾縣（Balasore）昌迪普（Chandipur）綜合試射場試射「無畏」巡弋飛彈，最後在海拔100公尺以下以0.7馬赫速度低飛，成功在發射後42分23秒擊中目標。且這次試射行動可以發現印度當局針對巡弋飛彈，還在進行強化作戰的相關試驗。

「無畏」巡弋飛彈在印度發展至今，已歷時10年研發，並於2017年11月7日首次試射成功。飛彈投射距離可達1000公里，還能攜帶核子彈頭。據悉，今天試射成功的巡弋飛彈多配備了火箭助推器和渦輪風扇噴射引擎，使之得以用低於海拔100公尺0.7馬赫速度低飛擊中目標，完成任務，不僅使參與這項增強開發試驗的科學家信心大增，也將對印度的潛在敵人如巴基斯坦和中國構成威脅。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/