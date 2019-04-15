掏空公司千萬「買回自尊」 他招10妓開毒趴

2019-04-15 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕任職於汽車維修連鎖店的英國會計師卡維爾（Darren Carvill）先後掏空公司資產達26.2萬英鎊（約新台幣1050萬元）並且揮霍在夜店、毒品和性交易上，導致其他員工5個月領不到薪水，公司也瀕臨破產。日前卡維爾因18項詐欺罪遭法院判決入獄2年6個月。

根據《太陽報》報導，去年8月卡維爾擔心自己即將遭警方逮捕，因而決定「幹一件大事（go out with a bang）」。卡維爾參加了高級的私人俱樂部「白金蕾絲俱樂部」（Platinum Lace Club），在10名妓女的陪伴下，他們喝香檳並使用毒品，一夜之間他花了15萬英鎊（約新台幣605萬元）。派對結束，卡維爾燒光了每一分錢，他獨自離開俱樂部，搭乘火車回到郊區與父母同住的老家。

開庭時，卡維爾表示，自己在成長過程中屢遭罷凌，進職場也被同事欺負，導致他陷入了痛苦與自卑的漩渦中，卡維爾認為，要解決這個問題除了吸毒和買春以外別無他法。為了支持夜生活的開銷，他利用公司給予的特許經營權詐財，並打算日後償還這些帳，但情況很快就失控了。

卡維爾的律師羅斯（James Ross）在法庭上表示，卡維爾是優秀的員工，能夠長時間的工作，但由於職場霸凌，導致他越來越不滿意自己的工作，同時越來越沉迷於夜生活。羅斯表示，卡維爾喜歡被「迷人的人」包圍，因此流連於夜生活中。

卡維爾的犯罪行為使得公司瀕臨破產，部分員工已經5個月沒領薪水了。執行長阿布杜拉（Alfred Abdulla）也表示，公司這幾年都在還債，「因為他，我已經2個月沒辦法付錢給我的供應商了。」

法官約翰史蒂夫（Philip St John-Stevens ）認為，卡維爾自己按下了自爆按鈕，不過考量卡維爾的悔意是真誠的，判處入獄2年6個月。

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英國會計師卡維爾（Darren Carvill）先後掏空公司資產達26.2萬英鎊。（圖擷取自Darren Peter Carvill臉書）

卡維爾參加了高級的私人俱樂部「白金蕾絲俱樂部」。（圖擷取自Platinum Lace Club網站）

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