玩耍時暈倒？ 女童進武校2天死亡 父心痛：肚子都是踹痕

2019-04-14 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省一名7歲女童日前被送進武校學習武術，沒想到才2天，就傳出女童死亡的消息。校方稱女童在玩耍時突然跌倒，但女童父親到太平間查看時，卻發現孩子臉色發紫，肚子上則有踹痕，懷疑事實和校方說法不符。

綜合中國媒體報導，中國河南省登封市的一名7歲女童鄧淇（化名）於7日被送到登封少林寺小龍武院學習，鄧父表示，因有鄰居將孩子送到該校，效果不錯，因為希望女兒能好好鍛鍊身體，才將女兒送至該校。將女兒入校當晚，鄧父因為不放心，特意在學校附近住下，隔天又到學校，確認女兒沒有問題後才離去。

不料，9日上午10點，鄧父接到學校電話，校方稱鄧淇正在醫院被搶救。鄧父表示，鄧淇平時身體健康，連感冒都少有，因此接到電話的當下他非常意外，沒想到幾分鐘後，鄧淇就因搶救無效死亡。

根據鄧父描述，在太平間見到鄧淇時，發現她的臉是紫色的，肚子上更有多處踹痕，鄧父也看了事發時的影片：「由於影片鏡頭距離女兒比較遠，遠遠看上去有人將她推倒，然後踢打。」因此，鄧父懷疑整件事情不單純。

該校校長表示：「事發後，我們打電話報警。根據學生描述，鄧淇在玩耍時突然暈倒，3、4名個子較大的學生將她抬到學校醫務室後，又送醫，經搶救無效後死亡」。對於鄧父的疑慮，陳校長強調：「目前尚無證據證明鄧淇被毆打致死。事發前，鄧淇並沒有參與對抗性訓練，也沒有和其他同學發生衝突。」

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