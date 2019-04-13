杜拜機場「噴水慶祝」出包 水砲直射飛機傷及乘客

2019-04-13 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕杜拜去年為了幫忙慶祝沙烏地阿拉伯國慶，當局消防部門特地準備了活動，送上「國慶水柱禮炮」，迎接在杜拜國際機場降落的沙國班機，結果造成一名機上乘客因此受傷，這段「國慶之災」影片在今日被上傳到推特後引起網友議論。

綜合媒體報導，去年9月23日為沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的國慶日，杜拜當局消防部門特地送上「水砲禮」驚喜，歡迎來自沙國的客機。當時該架客機阿拉伯航空A320飛機上有2名飛行員、5名機組人員和119名乘客，不過他們對於即將面對的「驚喜」毫不知情。

正當客機行駛至航廈時，一輛發射水柱的消防車突然故障，噴出的高壓水流偏離，直射機身，讓逃生滑梯自動彈出影響緊急逃生門，還使得飛機艙門撞到坐在靠窗的乘客。該名乘客雖然只受到輕傷，但卻因此嚇了一大跳。

這起「國慶之災」發生後，杜拜機場立即與消防車製造商及監管機構合作，對其消防車進行徹底檢查，並審查了「水砲禮」的作業程序，以確保其他地方沒有出現故障問題，防止將來意外再次發生。

The UAE GCAA has released an incident report of a Saudia Airlines Airbus A320 that was damaged at Dubai when a water salute went wrong in 2018. https://t.co/LAJYIYVur7 pic.twitter.com/JHAs77YAtd — Breaking Aviation News （@breakingavnews） April 12, 2019

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