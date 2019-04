杜拜機場「噴水慶祝」出包 水砲直射飛機傷及乘客

2019-04-13 22:49

〔即時新聞/綜合報導〕杜拜去年為了幫忙慶祝沙烏地阿拉伯國慶,當局消防部門特地準備了活動,送上「國慶水柱禮炮」,迎接在杜拜國際機場降落的沙國班機,結果造成一名機上乘客因此受傷,這段「國慶之災」影片在今日被上傳到推特後引起網友議論。

綜合媒體報導,去年9月23日為沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia)的國慶日,杜拜當局消防部門特地送上「水砲禮」驚喜,歡迎來自沙國的客機。當時該架客機阿拉伯航空A320飛機上有2名飛行員、5名機組人員和119名乘客,不過他們對於即將面對的「驚喜」毫不知情。

正當客機行駛至航廈時,一輛發射水柱的消防車突然故障,噴出的高壓水流偏離,直射機身,讓逃生滑梯自動彈出影響緊急逃生門,還使得飛機艙門撞到坐在靠窗的乘客。該名乘客雖然只受到輕傷,但卻因此嚇了一大跳。

這起「國慶之災」發生後,杜拜機場立即與消防車製造商及監管機構合作,對其消防車進行徹底檢查,並審查了「水砲禮」的作業程序,以確保其他地方沒有出現故障問題,防止將來意外再次發生。

The UAE GCAA has released an incident report of a Saudia Airlines Airbus A320 that was damaged at Dubai when a water salute went wrong in 2018. https://t.co/LAJYIYVur7 pic.twitter.com/JHAs77YAtd