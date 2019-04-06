遊客太瘋「飛機自拍」！泰國海灘擬設禁區 擅闖可判死刑

泰國普吉島邁考海灘（Mai Khao beach）因鄰近機場跑道，吸引許多遊客前來與飛機合照。（圖擷取自IG）

2019-04-06 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島邁考海灘（Mai Khao beach）因鄰近機場跑道，吸引許多遊客前來自拍打卡，近距離捕捉飛機起降，然而機場管理單位考量到居民及遊客的安全，已決定將此區劃為禁止區，民眾若擅闖自拍、影響飛行安全，最重可能被判死刑。

據英國《太陽報》今天報導，邁考海灘位於普吉國際機場跑道的盡頭，每天都吸引許多遊客前往，等待飛機經過時和飛機自拍，不過機場主管機關卻對此感到不滿，認為遊客可能會因飛機引擎聲過大導致聽力受損，或是在拍照時發生其他意外；機師也有可能受到遊客影響而分心，基於安全考量，決定將該區域設為禁止區，禁止任何人擅自闖入。

機場副總經理維其（Wichit Kaewsaithiam）表示，「我們想要觀光業和飛行安全兩者並存」，因此除了禁止區之外，其餘地方遊客仍可以自由地拍照。不過，若遊客擅闖禁止區、蓄意干擾飛行機師，依法可判處4萬泰銖罰金、20年有期徒刑，最重還可判處死刑。

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