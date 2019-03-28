稱孩子不懂享受！辣媽爽搭頭等艙PO美照 小孩枯坐經濟艙

2019-03-28 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今年40歲的英國部落客娜歐米（Naomi Kisted）擁有一個9歲的女兒和一個4歲的兒子；娜歐米在全家一起搭機旅遊時，時常花錢升等，獨自搭上頭等艙，將2個孩子丟在經濟艙中，她認為這是一個絕佳的教育機會，能讓孩子明白金錢的價值，而且「小孩太小，不能體會頭等艙的好」。

根據《太陽報》報導，娜歐米的身分為旅遊部落客，一年會帶家人出遊5到6次，自己有時候為了豐富部落格內容，也有個人額外的旅遊行程。最近她在受訪時表示「全家一起旅遊時，如果有升等機會，我很樂意升到頭等艙、商務艙」，她指出，此時會把她的孩子們留在經濟艙中，並認為這是個絕佳的教育機會。

娜歐米表示，她對於自己這種做法「問心無愧」，「我希望我的孩子們能夠理解金錢的價值，和努力工作的重要性」，她還表示，「他們太年輕了，不能體會到頭等艙的美好」。

不過娜歐米也表示，「我為孩子們付出了全部的愛」，她指出，自己在專心衝刺事業時，還是會盡心盡力陪伴小孩，就算有很多案子在忙，「女兒球賽時，我一定在場幫她加油」，而家人也因為她的工作受惠良多。

娜歐米也認為，她可以趁待在頭等艙的時候專心規劃行程、寫文章、構思照片，而不受干擾，而搭機時她的先生或母親也會陪同小孩坐在經濟艙；至於如果小孩反映也想坐頭等艙，她會說「請體諒媽咪要工作」。

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