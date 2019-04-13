追殺海外！ 中國對國際維族組織發動「滅戶式」網路攻擊

2019-04-13 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國大舉迫害新疆人權的行徑，日益受到國際社會譴責。國際維吾爾人團體透露，其網站近期持續受到來自中國的大量網路攻擊，「目的在把國家層級的大謊言傳遞至世界各國，透過攻擊反抗者的社群媒體，來誤導更多外國人士並博取同情」。

美國《自由亞洲電台》報導，國際組織「世界維吾爾代表大會」的臉書專頁近期廣受中國網軍攻擊，數以千計的「五毛黨」除了以謾罵言論洗板，更留下大量假資訊，意圖誤導外國輿論。對此，「世界維吾爾代表大會」組織發言人迪里夏提公開譴責中國政府，並披露後者的真實用意。

迪里夏提表示，中國祭出網路攻擊的目的，「無非是想把自己控制的國家輿論媒體編造的謊言，通過攻擊社交媒體來誤導更多的人」。他說，中國為控制話語權，竟利用反抗暴政者的臉書、網頁曝光虛假言論，反過來宣揚中方的卑鄙行為，手段相當惡劣。

對此，迪里夏提呼籲臉書總部採取措施，阻止中國網軍對其臉書專頁的「滅戶式」洗版攻擊，他說，這並非單一事件，強調中國早已慣於派出網軍針對反抗勢力的社交媒體採取類似舉動，「這種低成本的作戰可輕易癱瘓前述網頁，進而箝制國際輿論的正常運作」。

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