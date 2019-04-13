彩券中83億交兒子管理 90歲老媽「為這事」翻臉怒告…

2019-04-13 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州老婦麥肯齊（Gloria Mackenzie）在2013年買彩券中了2.78億美元（約新台幣83.4億），不懂理財的她將獎金交給兒子處理，最近卻提告兒子違反信託合約，引發母子「金錢鬥爭」。

綜合外電報導，2013年5月19日，對當時獨自住在佛羅里達牧場小屋84歲的麥肯齊是個幸運的日子，她幾乎每天都會在超商買一張彩券，同時記住隨機的號碼，避免重複；這天她花了10美元（約新台幣300元）購買5張彩券，幸運的在最後一張獲高達2.78億美元獎金。

不懂得理財的她說，不得不依賴60歲的兒子史考特（Scott Mackenzie）管理這筆鉅款，沒想到最近卻怒告兒子把中獎的錢押在收益低的投資帳戶上，竟還讓多花200萬美元（約6000萬台幣）僱一名「call-in廣播節目主持人」當理財顧問，違反雙方簽訂的合約，。

史考特說，母親是無憑無據提出控告，投資戶頭裡的錢也沒有虧損。這是現年90歲麥肯齊第二次向佛羅里達法院提出控告，母子兩對簿公堂的劇情也還未完結。

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