美韓首發5G慘遭負評 電信商：20倍速度是2年後的事

2019-04-12 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓與美國日前接連啟用5G商用網路，希望能成為「5G首發國」。不過，在這場搶著站在時代浪頭的競爭背後，這2國搶先體驗5G的用戶似乎都沒有給出太好的評論；對此，韓國電信商則無奈表示，2年後體驗就會變好了。

根據《日經亞洲評論》報導，記者在南韓首爾某個固定點以三星的「S10 5G」手機實測3輪後，5G網路跑出了平均193Mbps的成績，相較於4G網路47Mbps的結果快了大約4倍。而下載1部1.9GB的電影，5G網路耗時1分51秒，4G網路則花了6分28秒。實測結果確實快了一些，不過，這個差距和5G網路推出前所稱的「將比4G快上20倍」似乎還存在著不小的差距。

記者也提到，當走離固定點後，在首爾街頭走動時，手機上的5G網路經常消失，大約有30%的時間是被切換成4G網路。進到地鐵時就更慘了，手機幾乎是長時間處在連接4G網路的狀態。

除了速度及覆蓋率不足的問題，極少用戶手上擁有適用5G網路的手機，也是個大問題。著名科技資訊網站《The Verge》表示，目前僅有三星S10 5G和Moto Z3這兩台手機可以連接美國電信商Verizon的5G商用網路，後者甚至得額外花200美金（約新台幣6200元）買一個厚重的「殼」，裝上它後才能「變身」成5G手機。

而根據《The Verge》記者Chris Welch以Moto Z3在美國芝加哥街頭實測18小時的結果，5G網路大約可以跑出500Mbps的速度。結果和南韓的實測類似，5G確實是快了4G數倍，但距離所謂的20倍還是有點遠。用戶體驗上也出現類似的結果，Chris Welch表示，「你很難在街頭找到5G網路，而且就算你找到它，為了享受高速，你就必須留在5G基地台附近站著看電影」。

針對5G網路商用化，南韓3大電信商之一的SKT表示，他們將在2019年底前將下載速度提升到2.7Gbps，在2020年底前提升至7Gbps；也就是說，所謂的「比4G理論值快20倍」可能至少還得花2年才能實現。

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