日本空自F-35A墜海 防衛省坦承失事戰機曾出現2次故障

2019-04-12 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊一架F-35A匿蹤戰機在9日晚間，在青森縣三澤市外海訓練時失聯，部份殘骸已被發現，但飛行員仍下落不明，由於是該型號戰機首度墜毀引發各界關注，現被爆出墜毀戰機曾發生過2次故障而緊急降落事件。

該架F-35A於日本時間9日晚間，與其他3架軍機從事飛行訓練，飛行員突告知中止訓練，隨後直接從雷達上消失，搜救團隊立刻找尋飛機下落，在海面發現F-35A兩個尾翼等殘駭，確認飛機墜海，此為F-35A墜毀的首例，去年9月美國F-35B也發生在訓練時於墜毀於南加州意外，不過飛行員成功逃生。

據日本《共同社》報導，防衛省在眾院總務委員會會議上透露，失事戰機曾於2017年6月和2018年8月發生2次故障而緊急降落，第一次是機體冷卻系統相關報警裝置啟動、第二次為部署到空自三澤基地後的飛行中，機體一部分出現某種故障，防衛省稱2次故障時戰機能處於可控狀況，但為確保安全而緊急降落。

對於昔日故障與這次墜海意外是否有關連，防衛省官員僅表示：「有關今後的調查及原因分析不便置評」，但強調對於新添購105架F-35的計畫不變。

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