台灣關係法40年 美國務院重申美台友誼

2019-04-12 04:44

〔中央社〕美國國務院副發言人巴拉迪諾今天表示，下週在台北舉行的活動是慶祝美台在台灣關係法立法40年的長久友誼與夥伴關係，代表團將由前聯邦眾議院議長萊恩率領。

今年是台灣關係法立法40週年，巴拉迪諾（Robert Palladino）今天在國務院例行記者會被問到此事時，首先重申美國基於美中三公報與台灣關係法的一中政策不變。

巴拉迪諾接著表示，美方認為台灣是重要夥伴、一個民主的成功故事，對世界是一股良善力量。

他指出，為了慶祝美台之間自從台灣關係法簽署以來40年的友誼和夥伴關係，美國在台協會（AIT）安排為期一年、名為「AIT@40」活動。

巴拉迪諾表示，下週活動是慶祝活動的一部分，並慶祝新館啟用。美方代表團將由前聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）率領。

共和黨籍的萊恩今年一月結束任期，卸下眾議院議長一職。立法院長蘇嘉全去年抵美出席已故美國聯邦參議員馬侃（John McCain）追思活動時，曾利用機會和萊恩會面。

美國在台協會日前發布新聞稿指出，除了萊恩外，代表團成員還包括AIT主席莫健（James Moriarty），美國眾議院科學、太空和技術委員會主席強森（Eddie Bernice Johnson），美國聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）、強森（Hank Johnson）、卡瓦哈爾（Salud Carbajal）。

美方官員則包括美國聯邦政府全國房屋貸款協會代理總裁、執行副總裁及營運長卡斯伯（Maren Kasper）、美國環保署首席副助理署長西田珍（Jane Nishida）、美國國務院經濟與商業事務局副助理國務卿米德偉（David Meale）、美國中小企業署資深顧問柯尼朗（Eugene Cornelius）、國務院東亞暨太平洋事務局台灣協調處處長何樂進（Jim Heller）、國務院東亞暨太平洋事務局公共外交辦公室副主任拉森（Ingrid Larson）等人。（編輯：陳政一）

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