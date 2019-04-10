延後有解！ 歐盟高峰會主席建議給英國脫歐1年彈性期限

2019-04-10 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會日前以1票之差通過提案，要求首相梅伊（Theresa May）向歐盟再度申請延後脫歐。現在，歐盟高峰會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，歐盟應該考慮給予英國脫歐一個「彈性」期限，最多可達1年。當然，如果英國在這期限內通過脫歐協議，也可以隨時離開歐盟。

根據《BBC》報導，圖斯克表示，現在已經有「一點點理由」可以相信，英國將會在梅伊承諾的6月30日前通過脫歐協議，因此建議給予延期。近期1份向各國外交官發出的歐盟文件草案也建議讓英國延後脫歐期限，但並沒有寫明最終期限會落在哪一天。

目前英國脫歐期限是4月12日，而歐盟將在當地時間10日召開緊急高峰會討論英國脫歐議題。如果高峰會中不允許任何延後期限的提案，英國將在12日面臨無協議脫歐。梅伊已經在日前與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）會面，尋求協助。會面後，梅克爾表示，將脫歐期限延後至2019年末或2020年初是有可能性的。

雖然延後有望，但圖斯克也表示，同意延後的提案必定會附帶一些條件，例如歐盟將不願意再重啟任何關於撤銷脫歐提案的談判。他希望英國對這次脫歐抱持「最高度的尊重」，不要再出現反覆的態度。

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