日本F-35戰機失聯傳墜海 今在海上疑找到部分機體

2019-04-10 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊一架隸屬於青森縣三澤基地的F-35A匿蹤戰機，在當地時間昨晚7點25分左右自雷達上消失無蹤，而當時該架F-35A正在三澤基地以東約135公里附近的太平洋上飛行，疑似墜海。而目前傳出航空自衛隊找到疑似部分機體，正緊急確認中，並持續搜尋失蹤飛行員。

綜合日媒報導，昨日晚間7點左右，為實施戰機對戰機訓練，共有4架戰機從三澤基地起飛，其中一架由一位40多歲的男性三等空佐（相當於空軍少校）所駕駛的F-35A卻突然在雷達上消失。航空自衛隊指出，當時飛行員沒有回覆無線電呼叫，研判該機可能已經墜落，隨即派出救援機在現場附近搜索，防衛省也正在調查詳情，並詢問當時駕駛同型機飛行的另外3名飛行員有關當時狀況。

F-35A為接替航空自衛隊F-4戰機服役的新銳戰機，在去年1月首次部署在三澤基地，之後還不時有新機加入，在今年3月剛以12架戰機與80人規模新設飛行隊，截自昨日為止，三澤基地共部署了13架F-35A。

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