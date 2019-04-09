F-35A戰機疑墜海 日本暫時停飛

2019-04-09 22:42

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕隸屬於日本航空自衛隊的一架最新型匿蹤戰機「F-35A」，當地時間9日晚間7點27分在青森縣三澤市外海進行飛行訓練時，從雷達上消失，墜落的可能性極高。防衛相岩屋毅表示，將全力搶搜救，並暫時停止F-35飛行。

日本放送協會（NHK）報導，這架F-35A戰機部署於航自三澤基地，機上架駛為一名40多歲的三佐（相當於少校），失蹤的戰機是在晚間7點左右從三澤基地起飛，大約半小時候在三澤市東方約135公里的太平洋海面上空消失蹤於雷達上，機上的無線通訊也無人應答。

報導也指出，當時有4架同型戰機一起進行飛行訓練，起飛前的檢查和戰機消失前的通 訊並未出現異常狀況，航自根據雷達顯示的狀況，認為墜落的可能性極高，航自的搜索救難機與海自的巡邏機、護衛艦緊急出動進行搜救，八戶海上保安部在晚間9點多也出動2艘巡視船前往現場海域。

F-35戰機是由美國等9個國家進行共同開發，具有雷達不易偵測的匿蹤性能，根據起降方式與性能不同分有A、B、C三種，A型採傳統起降、B型可於艦艇上起降，日本計畫採購A型105架，B型42架，防衛省今年1月公布的採購價格，A型1架約116億圓（約合台幣32.6億元）。

航自在去年1月開始部署，其中青森三澤基地部署了13架。美國空軍去年9月在南卡羅萊納州也有一架F-35B在訓練中發生墜落事故。這次的事故是否會影響日本的採購計畫，防衛相岩屋晚間面對日媒詢問時並未正面答覆，僅表示將盡全力搜救，並暫停F-35飛行。

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