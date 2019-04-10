渡劫？上海白天秒變黑夜 中國多省氣溫1日驟降20度

2019-04-10 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕面臨極端氣候，中國多個省份在昨天一日之內，遭遇到斷崖式降溫達20度以上，溫差破表，上海市昨天中午更是在一瞬間風雲變色，黑雲遮住整個天空，如同黑夜，伴隨地鐵站遭到雷擊起火，民眾戲稱是「世界末日」。

綜合媒體報導，中國中央氣象台發布各地氣溫變化，對各地驟變氣溫提出警告，昨天下午2時至今日2時，河南、湖北、安徽部分地區溫差大約20度以上，測溫色標爆表，中東部多個地區直接將氣溫「打對折」，如杭州從高溫的34度驟降到15度、湖南從33度直降18度到15度。

不止氣溫大跳水，上海市在昨天中午左右，突然雷電交加、風雲雨齊至，天空秒變成黑夜，黑雲壓頂，氣溫隨即驟降，偏偏當時上海地鐵浦江線匯臻路站站外區間設備遭雷擊疑似爆炸，冒出煙霧、火花，驚險萬分，氣氛詭異；民眾驚見這種實境，直呼如「世界末日」，中國網友有人稱是「高人在此渡劫」。

幸好當時上海受雷擊地鐵站無列車通行，無人受傷。而中國今天的氣候依舊不好，中北部降雨機率高，山東、江蘇、湖北、安徽等地雨勢較大，安徽部分可能有大暴雨，中東部多省仍未回溫。

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