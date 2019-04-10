中國可能侵台美海軍做好準備？海軍作戰部長持肯定態度

2019-04-10 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院軍事委員會於當地時間週二針對海軍新財年預算召集聽證會，軍事委員會成員、參議員霍利（Josh Hawley）質詢美國海軍作戰部長理查森（John Richardson）時提到，在中國可能對台灣發動軍事行動的此時，美國海軍新預算是否能反映美國已準備好應對這個可能性。對此，理查森則做出肯定回覆。

根據《美國之音》報導，美國海軍的這份新預算添購兩艘新一代福特級航空母艦，以更快速、更節省開銷的方式維持、鞏固美軍的航空母艦戰力。理查森強調：「我們今天討論向國會提交這份預算。我們發出的一個重大戰略訊息是我們正審視這問題，將軍力的規模、能力和備戰狀態結合在一起，聚焦我們在印太地區所面對的威脅。」

另外，霍利也提到有部分人是對於中國正加強打擊航母的飛彈能力，此時美國耗費巨資打造航空母艦可能會得不償失。對此，理查森表示美軍航母具備充分的防禦和攻擊能力，很適合在西太平洋戰區作戰，而且航母每天能航行700海浬，增添對手的瞄準難度。

美國國防部為了控制軍費開支，在預算中提出尼米茲級的杜魯門號航空母艦提前退役，並放緩添購兩棲艦、F-35戰機的腳步，但這項做法受到部分議員質疑，另一些議員則擔心龐大的國防預算對其他政府開支項目造出衝擊。不過軍委會主席、參議員英霍夫（James Inholfe）在會後指出，他對國防部提出的這項海軍新預算表示認同。

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