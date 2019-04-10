邵子平當中國人還要台健保 蘇：門都沒有

2019-04-10

〔記者陳鈺馥、王憶紅、鍾麗華／綜合報導〕長年旅居中國的法學專家邵子平因取得中國身分證，今年三月遭內政部移民署廢止戶籍，他不滿台灣政府剝奪其政治與經濟權利，正籌備回台打行政訴訟。對此，行政院長蘇貞昌昨日受訪痛批，既然要放棄台灣，選擇當中華人民共和國的國民，還想享受台灣的健保福利，「門都沒有！」

內政部移民署已於三月十四日發函給戶政事務所、邵子平在台灣之關聯人，與國防部、財政部、陸委會等十多個部會。公文主旨表明「邵先生目前已取得大陸地區人民身分證，本署依『廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點』第四點規定，通報貴所廢止邵先生在台灣地區之戶籍。」

邵子平日前不滿表示，他擁有台灣戶籍幾十年了，註銷在台灣的戶籍，他的健保和退休金都不能領取，最重要的是，依法應該享受的選舉權、罷免權等政治權益都沒有了。

全體國人努力 才有健保制度

針對邵子平選擇當中華人民共和國國民的行為，蘇貞昌昨參訪位於竹科的智邦科技時表示，台灣二千三百萬國人同胞一起努力，一塊錢一塊錢地累積，才建立為人稱頌的健保制度，今天他能領退休金，也是多少人的努力，一塊錢一塊錢地繳稅，才有退休金可以領。

蘇貞昌批評，既然要放棄台灣選擇當中華人民共和國的國民，還要來享受台灣的健保福利及台灣的退休金，「門都沒有！」

陳明通︰放棄中國護照、註銷戶籍可復籍

此外，白色恐怖受難者魏廷朝的女兒魏筠，她昨日凌晨在臉書發文為邵抱不平，陸委會主委陳明通親自用臉書帳號回覆表示，「邵子平只要出具放棄中國大陸護照、註銷大陸戶籍的證明文件，就可以向內政部申請許可恢復原來的身分。」

陳明通表示，這件事不難解，也不需要打官司。依「兩岸人民關係條例」第九之二條規定，喪失台灣地區人民身分者，之後註銷大陸地區戶籍或放棄持用大陸地區護照，得向內政部申請許可回復台灣地區人民身分，並返回台灣地區定居。

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