佔中九子案今宣判 戴耀廷、陳健民自認無罪、無悔參與運動

2019-04-09 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港佔中九人案今日將宣判，戴耀廷、陳健民表明坦然面對今天判決，堅決認為自己無罪，無悔參與運動，鐵窗困不住他們追求民主理想的心。

香港2014年爆發佔中運動，觸發香港青年對民主及香港獨立的熱烈追求，不過，中國官方也強力介入打壓，綜合港媒報導，佔中案9人被控串謀犯公眾妨擾及煽惑他人犯公眾妨擾等罪，今天將宣判，而在宣判前夕，戴耀廷跟陳健民都跟家人吃「最後一餐」，平靜的面對今天的判決。

陳健民不願放棄手邊工作，他表示，香港在歷經本土、勇武兩個階段，現在是「犬儒」，香港民眾「不關心、不投票，覺得一切沒可為」、戴耀廷說，想推動「風雲計劃」，培養人才參選年底區選。

佔中案中，戴耀廷、陳健民、朱耀明各被控告三項罪名，包括「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」。戴耀廷估可能要坐牢，最壞情況是每項控罪的判刑分期執行，假使各項判關1.5年，合計也要監禁4.5年，但如果被判入獄，也會申請上訴、保釋，最快6月會出來，繼續這方面工作」。

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