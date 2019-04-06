「300隻魚」看你便便！餐廳廁所化身水族館 網友直呼超美

2019-04-06 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕你能想像跟魚一起上廁所嗎？日本兵庫縣有間餐廳就將廁所打造成水族館，讓民眾一邊在上廁所時，還能邊欣賞上百條魚及烏龜，而有日本網友實地走訪後直呼，這絕對是他人生看過「最具衝擊」的廁所！

位於日本兵庫縣明石市海邊的「Mumin Papa」餐廳，約10多年前曾花費3000萬日元（約新台幣826萬）來打造這間廁所，而從日本網友2日PO出的影片可見，這間「水族館廁所」門一打開時，馬桶蓋就會自動掀起再放下，彷彿在跟客人打招呼；而水族牆裡面的魚數量也比當年暴增許多，粗估約有300多隻，一旁甚至還有烏龜游來游去。

貼文累積178萬觀看次數、4萬多名網友按讚，許多網友紛紛留言，「超漂亮，喜歡潛水的人會愛死」、「直接待在裡面不想出來了」、「等等這樣我也上不出來啊」、「眾目睽睽」、「廁所管理人員：你以為他們平常都吃什麼？」、「沖水後就會看到後面水族箱出現一陣褐色煙霧」、「天啊想去這邊拉屎」。

不過據了解，這間擁有海底美景的廁所只限女生使用，男生廁所就跟一般的廁所沒有兩樣。

人生ナンバーワンの衝撃度のトイレ。

こんなんドア閉めたら落ち着かへんわ。 pic.twitter.com/YAwccTsHss — 河島 匠 （@kwsmtkm_0429） 2019年4月2日

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