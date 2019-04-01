荷蘭新裝置教乳牛上廁所 助減少氨氣汙染

荷蘭發明家設計了 一種誘導牛隻排尿和收集尿液的裝置，希望有助於減少牛尿液對環境的負面影響。（美聯社）

2019-04-01 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕教導牛隻使用廁所不是件容易的事，一名荷蘭發明家設計了 一種誘導牛隻排尿和收集尿液的裝置，希望有助於減少牛尿液對環境的負面影響。

《法新社》報導，荷蘭是僅次於美國的全球第2大農業出口國，該國飼養了大量的乳牛，因牛隻每天會產生15到20公升的尿液，讓荷蘭因此產生大量汙染環境的氨氣，荷蘭發明家漢斯坎普（Henk Hanskamp）29日表示，「我們正從源頭解決這個問題」。

漢斯坎普發明的「牛尿壺」裝置位在牛欄後方，當乳牛面向前方飼料槽進食完畢後，裝置的機械手臂會刺激乳牛乳房附近的神經，促使牛隻想要排尿。

該裝置正在荷蘭東部杜廷赫姆（Doetinchem）一座牧場進行試驗，其中已經有58隻牛已經無須機械手臂刺激便可自行排尿。漢斯坎普表示，「牠們認得裝載尿液的箱子，會提高尾巴，然後小便」。

參與試驗的獸醫維利瑪（Jan Velema）表示，使用這個牛尿壺裝置後，牛棚地面變得乾爽了，對牛蹄的健康有很大幫助。

牛尿液會釋出大量的氨氣，造成大氣汙染並刺激人類的眼睛，當尿液流入水中，其含有的化學物質可能會造成「藻華」，破壞環境。

漢斯坎普表示，正在試驗的裝置，至少可減少牛隻在野外排尿而排放的一半氨氣，他希望可於明年在市場推出裝置。

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