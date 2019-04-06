「回到原子彈投下那一天」 廣島和平紀念館25日重新開幕

2019-04-06 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕經過2年的翻修，日本廣島「和平紀念博物館」的主樓，將於4月25日重新開幕。博物館裡設有2個新的常設展覽，分別名為《8月6日的廣島》（Hiroshima on August 6）及《受難者與倖存者們》（Victims and Survivors）。觀光客可以藉此了解聯軍在第二次世界大戰時，在廣島投下原子彈那一天的故事。

1945年8月6日，日本廣島市遭受到世界上第一顆原子彈的轟炸，無數生命消逝，整個城市幾乎化成廢墟，即使是倖存者們，身心也都受到巨大的打擊。根據《孤獨星球》網站，這間和平紀念館於1955年首次開幕，由日本知名現代建築師丹下健三設計，館內展示了受害者的遺物、倖存者的證詞、原子彈爆炸後照片和資料，及原子彈爆炸前後的發展歷史與現狀等。

紀念館內對爆炸有清楚的描繪，受難者的苦痛、疾病也都血淋淋地呈現在參觀者面前，目的是希望透過寫實的呈現，讓所有人都能了解到核子武器的可怕。不少參觀者觀賞完後覺得很不安、壓抑，但此博物館依然被視為日本必訪的景點之一，每年有超過100萬人次參觀。

由於和平紀念館的開幕日正好碰到日本的黃金週（4月27日到5月6日），到時可能有大批遊客前往參觀，因此博物館全館將於4月24日提早休館，為隔天的重新開幕做準備。

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