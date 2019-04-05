外國長腿正妹北捷大喝珍奶 日本網友瘋狂討論

2019-04-05 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日兩名女子在台北捷運車廂內大喝珍奶的景象引起話題，原因是一名網友目睹這個景象後，認為對方是國外觀光客，但自己不會說日、韓文而無法勸阻，因而上網發文並PO出照片求救，但沒想事後該消息不僅被日媒報導，也引起日本網友熱烈討論。

這起捷運珍奶的爭議今5日被日媒引述報導，表示根據台媒報導，照片中在捷運上喝珍奶的年輕女性似乎是日本人，而文章被轉載到日本匿名的論壇《5ch》後，也引起日本網友大量討論，有不少網友認為，照片中的女子應該不是日本人，紛紛留言「日本人不穿這種迷你裙」、「現在很少日本人會穿迷你裙」、「這個腿看起來是韓國人」等等。

不過也有另一票日本網友指出，「這頭髮、衣服及化妝品都是日本人」、「左邊絕對是日本女生的穿著」、「這是日本風格啊」、「日本人結案」，另外由於該張照片只拍到女生的腿，也讓許多日本網友歪樓討論，「竟然在文章中貼出照片...」、「這是偷窺狂了吧」、「請判偷拍者30年監禁www」、「有圖就可以原諒」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/