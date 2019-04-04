衣航空難初步調查出爐 飛行員反覆執行波音程序仍救不回...

2019-04-04 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕上月10日衣索比亞航空一架波音737 MAX型客機墜毀，造成157人罹難，這是繼去年10月29日印尼「獅子航空」波音737 MAX墜海釀成189人喪生後，同型客機再度發生重大空難，今下午衣國公布官方首份調查報告，稱飛行員在飛機出現問題後，竭盡所能試圖挽救，但仍無法取回飛機的控制權而不幸墜毀。

失事客機出現機頭反覆向下情形

綜合外媒報導，在當地時間4日上午10點30分，台灣時間今下午3點30分，衣索比亞公布衣航157死空難的初步調查報告，衣索比亞交通部長摩吉斯（Dagmawit Moges）表示，飛機起飛後不久立刻出現機頭不受控反覆朝下的狀況，機組人員發現問題後，立刻根據波音所提供的緊急情況應對程序，反覆操作，試圖取回飛機的控制權。

飛行員反覆執行波音提供步驟仍無果

摩吉斯強調，飛行員遵循了所有正確的操作程序，但仍無法挽救失控的飛機，不幸墜毀，摩吉斯指出，根據初步調查結果，提出兩項飛安建議，第一點是，飛機存在重複性機頭向下的情況，建議波音對於和飛行可控性相關的飛行控制系統進行審查；二是，航空部門應在飛機投入使用前，應核實與飛行可控性相關的飛行控制系統報告，最終的調查報告預計將會在1年內公布。

傳感器沒有遭到異物破壞

至於外傳失事客機傳感器遭鳥擊或異物破壞，調查人員表示，可以確認沒有發生任何異物破壞的狀況，同時飛機結構設計也沒有問題。

在報告發布會後，衣索比亞航空表示，初步調查清楚顯示飛行員依照波音的建議，「衣航對於空難罹難者的家屬表達誠摯的哀悼」，與此同時「我們也非常自豪旗下的飛行員在危急中仍遵循程序來試圖挽救悲劇」。

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