梵中協議遭質疑 教廷國務卿︰盼促進中國宗教自由

2019-04-04 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）近日對於美國質疑梵中協議，首度作出回應。昨日帕洛林出席美國駐教廷大使館舉辦的宗教自由研討會中，表示協議目標是促進中國宗教自由，讓中國天主教徒的信仰「正常化」。

去年9月，梵蒂岡與中國就主教任命問題簽署協議後，引發熱議。綜合外媒報導，近日美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）指出，該協議並未停止中國政府對天主教徒的鎮壓或迫害。帕洛林則表示，此協議目標是希望促進中國宗教自由，要讓中國天主教徒的信仰「正常化」；他坦言，一般人會想快速看到成果，但是歷史不是一天造成的，也希望影響力能擴及其他的宗教，批評者應以耐心看待。

另外，美國駐教廷大使金瑞契（Callista Gingrich）在研討會開場白中提到，中國企圖迫害和控制這些穆斯林少數民族；宗教迫害是國際問題，因此需要尋求國際化的解決方案，美國不會漠視這些宗教迫害暴行，會持續發聲。

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