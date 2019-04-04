臉書再爆隱私漏洞！5.4億筆用戶個資遭外洩

2019-04-04 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體巨擘「臉書」用戶個人資料又遭外洩！有網路安全公司指出，臉書儲存於亞馬遜（Amazon）雲端運算伺服器的5.4億筆臉書用戶資料被發現遭外洩，雖然數據庫週三已被關閉，但目前尚不清楚資料已外洩多久。

綜合媒體報導，網路安全公司「UpGuard」指出，臉書儲存在亞馬遜雲端伺服器的5.4億筆用戶資料遭到外洩，包含用戶的身分證號碼、留言、帳戶名稱等紀錄都被公開於總部在墨西哥城的數位平台「Cultura Colectiva」上，臉書得知這項問題後也通知亞馬遜，該數據庫則於週三被關閉，但目前尚不清楚這資訊已被外洩多久。

「UpGuard」也指出，在另一目前已失效的應用程式「At the Pool」的數據庫中，也有2.2萬名用戶的姓名、密碼、電子郵件地址等資訊遭外洩。

報導指出，這次的外洩再次凸顯，臉書多年來與第三方開發商分享資訊，卻未能有效防止用戶個資被不當處置甚至於外洩。臉書公司發言人則表示，公司政策禁止將資料儲存在公共數據庫，在得知有儲存在雲端伺服器的用戶資料外洩後，以立刻聯絡亞馬遜將數據庫從伺服器下架。

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