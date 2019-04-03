霸氣！ 200台重機 護送受霸凌兒童重返校園

當時200名重機騎士護送山德上學的情景。（圖擷自CTV News YouTube）

2019-04-03 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕校園霸凌已經成為現在的嚴重問題，許多受害者長大後仍有瘡疤在心中，國外有個名為「BACA」（Bikers Against Child Abuse）重機車隊，以各種實際行動幫助受到霸凌的兒童，目前該組織在全球17個國家有分支與至少3000名成員，至今已幫助了數千名兒童重返學校。

綜合外媒報導，該重機車隊「BACA」創立於1995年，因為創始人與成員都有被霸凌與家暴經驗，長大後成為社工接觸了許多被霸凌孩童，因此決定藉由「重機護送活動」，給予受霸凌孩童支持與信心，讓他們能重返學校。

活動主辦人麥克（Mike Basso）一開始與車友們到受霸凌兒童家中烤肉，藉由陪伴與給予鼓勵讓他們卸下心防，接著慢慢發展成護送被霸凌的兒童上學，如果受害者遭受性暴力或家暴，他們會在受害家庭外派人24小時輪流站崗，以嚇阻加害者，讓孩童們能更有安全感與自信。

根據《CBC》先前報導報導，加拿大1名10歲男童山德（Xander Rose）在校車上常遭受同學霸凌，讓他不敢上學，「BACA」得知後便集結了200名成員，以重機車隊護送山德進入校園，山德進如校園時不僅身邊有許多保鑣，還身穿著「BACA」的皮衣背心，如今他現在已重拾信心上學，原本加害者也不敢再次傷害他。

「BACA」護送山德上學

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

山德穿著車隊的皮衣背心，與成員一起踏入學校。（圖擷自CTV News YouTube）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/