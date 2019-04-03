可惡！ 9歲女童家門前被撞進屋內 駕駛竟棄車逃逸

2019-04-03 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州發生1起車禍肇事逃逸事件，1名9歲女童在家門前的草地遊玩，遭到1輛汽車衝撞，撞擊力道之大，讓她整個人被撞進屋內，導致全身多處骨折與外傷，肇事駕駛則下車徒步逃離，家屬目前透過媒體呼籲肇事駕駛趕緊出面投案，警方目前已經掌握相關線索。

綜合外媒報導，上個月29日，9歲的拉莉哈娜（LaDerihanna Holmes）與她的朋友在自宅前的草地玩耍，她的朋友發現遠處有黑車疾駛而來，便轉頭衝入屋內，拉莉哈娜則閃避不及被撞入屋內，附近的人被撞擊聲響驚動而出來查看，肇事駕駛則趁亂逃逸。

拉莉哈娜的母親夏洛特（Charlette Bolton）受訪時對肇事駕駛呼籲，「雖然這很難，但我必須保持堅強。你知道你做了什麼事情嗎？你幾乎殺了我的寶貝而不是試圖幫助她，我希望你能做出正確的決定，快出來自首吧！」

拉莉哈娜經急救後雖然保住了性命，但她頭骨、骨盆與身體多處嚴重骨折，至今仍在醫院治療中，當地警方表示，目前已掌握肇事駕駛的相關線索，相信不久後可以將他逮捕歸案。

事發經過

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