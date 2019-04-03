美癌末者中776萬樂透 計畫帶妻赴義大利最後旅行

2019-04-03 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕老天爺送給一名美國癌末患者一份大禮物，他幸運地中了高達25萬美元（約776萬元台幣）的刮刮樂，這名男子計畫帶妻子到義大利旅遊。

據《CNN》報導，美國北卡羅萊納州肝癌第4期的患者比爾（Richard Beare），2週前在便利商店停下，很少買樂透的他，因妻子看到威力球的頭獎獎金很高，鼓勵他買彩券來試手氣，他總共買了4張刮刮樂，沒想到在最後1張中了大獎，他當下不敢置信，還要求店員仔細檢查。

比爾最後還問妻子，數字與大獎數字吻合是什麼意思？妻子回答說，那就是中獎啊！比爾這才驚覺，「我們剛剛中了25萬美元（約776萬元台幣）」。

比爾週一（1日）在北卡州彩票總部獲得了獎金，稅後共17萬6878美元（約549萬元台幣），比爾說：「我的妻子一直想去義大利，因為她是義大利人後裔，現在，我可以帶她去了。」

這項刮刮樂於3月初推出，有4個頂級獎金25萬美元（約776萬元台幣）。

比爾幸運的中了高達25萬美元（約776萬元台幣）的刮刮樂，計畫帶他的妻子走一趟浪漫的義大利。（圖取自NC Education Lottery推特）

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