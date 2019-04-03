泰北空污嚴重 官方迎接東協會議官員準備的是...口罩

2019-04-03 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕泰國北部近日空氣汙染嚴重，本週將舉行東協會議的清萊，空氣品質指標（AQI）超過200，當局已備妥大量口罩迎接與會官員。

綜合外媒報導，泰國清萊本週二至週五將主辦東南亞國家協會財政部長和中央銀行行長會議，但當地的空氣品質指標（AQI）高達240至250，處於不健康的等級。

泰國財政部高級官員Nadhavudh Dhamasiri表示，口罩已經準備好了。預計將有約300名官員參加會議，其中一些人已經抵達。

官員表示，沒有改變會議地點或時間的計畫。Nadhavudh說，「空污狀況正在改善，並沒有影像會議日程」。

清萊附近的清邁也面臨嚴重空氣汙染，AQI高達379。泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）週二前往當地視察，並說已向該地區的居民發放了近200萬個口罩。

泰國當局將空污歸咎於焚燒農作廢棄物，以及炙熱天氣導致的山林野火，清邁大學學者Khuanchai Supparatpinyo表示，霧霾通常會在1、2週內消失，「但這次卻一直持續」，這非常危險，對健康造成風險。

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