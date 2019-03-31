空污易引發少年精神病 英國研究：幻聽、妄想機率提高

2019-03-31 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦國王學院的研究團隊近期指出，青少年生活在空污嚴重的地區，不僅會影響身體健康，同時也更容易出現精神病症狀，包括幻聽、妄想等。這項研究發表在美國醫學會雜誌精神病學期刊（Jama Psychiatry）上。

綜合外媒報導，研究團隊針對出生在英格蘭及威爾斯出生的2063名青少年進行分析，分別在他們5歲、7歲、10歲、12歲和最近18歲時各做一次探訪調查，結果顯示，居住在高濃度污染物質地區的人，出現幻聽、妄想等精神病症狀的機率，較最低污染地區的青少年高出70％。

報導指出，在城市長大的人比城市外的人有更多的精神病經歷，而青少年也比成人更常出現精神病症狀，如果年輕時就有症狀，到了長大後會誘發更嚴重的精神問題，因此科學家們才紛紛投入相關研究探討原因。

負責研究的教授紐伯里（Joanne Newbury）表示，雖然引起精神病症狀的潛在因素很多，不過本次研究結果顯示，空汙在「城市居住引起精神問題」上有高達60％的關聯，未來將會進行其他研究來確認研究結果。

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