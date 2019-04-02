下體位移、乳房開洞 科學怪女醫被控恐怖整形

2019-04-02 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名30多歲整形女醫格布諾娃（Antonina Gorbunova），對外化名為薇爾狄（Alyona Verdy）替病人診治，還被稱「科學怪醫」（Frankenstein）。不過，她日前被控嚴重損害患者身體、毀容，包括鼻子失蹤、生殖器官、皮膚看起來像魚尾，以及術後乳房開了個洞等，警方正展開調查，其醫師執照也起人疑竇。

綜合媒體報導，對於患者控訴，薇爾狄喊冤，宣稱她已辭去位在克拉斯諾達爾市一間診所的工作，並稱與前上司有嫌隙被報復，她試圖撇清與該處曾有死亡案例的責任，但坦承曾被罰款；俄國調查委員會則證實，有過去的患者拿出圖片指控薇爾狄，並質疑她是否持有合格的執照。

薇爾狄的前雇主表示，薇爾狄被投訴後，已將其停職並炒魷魚後；有受害者被問到，為何有問題不在半年前提出來，她們回應因信任對方；也希望官方能將她繩之以法。

其中受害的一名33歲病患伊絲麥蘿娃（Anastasia Ismailova）透露，她把車賣了變現支付3100英鎊（約新台幣12萬5228元），進行腹部去脂整形手術，不過卻被從胸口切了一塊肉丟出去、線縫太緊，下體陰部因拉扯位移上升，皮膚兩邊凸起像魚尾巴，後來因劇痛就醫確診細胞壞死、出現血清腫，還指薇爾狄曾羞辱她是怪人，只有自己能幫得了她，且在她家至少進行過6次矯正手術，使她活在地獄，與丈夫關係交惡、無法正常工作。

另名患者拉諾瓦雅（Evgenia Lanovaya）指出，自己要做眼袋移除手術，但下眼皮「被翻過來」、無法閉眼。37歲的索柯洛娃（Elena Sokolova）也提及，她因產後胸不對稱，花了2300英鎊（約新台幣9萬2911元）想改善，但拆下紗布時，看到傷口幾乎要暈過去，「我問，為什麼我的胸部有個洞」、「宛如由屠夫而非醫生操刀」，目前她正面臨費用高昂的修復手術。

報導引述，薇爾狄否認落跑，並指醫學文憑是在家鄉烏克蘭取得，而俄國執法部門已開始在找薇爾狄了解情況。

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