扭曲的愛！ 中國傳飼主竟帶愛貓去割雙眼皮...

2019-02-28 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名飼主疑似為了讓貓變漂亮，竟花人民幣1萬元（約新台幣4萬6026元）帶牠去割雙眼皮，中國網友難以置信地質疑，「這是虐待吧！」

綜合媒體報導，近日中國網路上瘋傳一則訊息，一名南京的貓奴花了台幣近5萬，讓愛貓像人類做醫美般割雙眼皮，其中可見剛下手術台的牠，疑似雙眼紅腫、變大，但精神萎靡、吐著舌頭。中國民眾認為，養貓應該要用愛心對待，既然養了就不要嫌醜，那樣的行為是在傷害、折騰貓。

報導指出，寵物醫院員工透露，貓可以做雙眼皮，並指起初是給狗做，「會有一些特定的品種，或者是參賽的」，不過他提醒，讓貓狗進行雙眼皮手術，恐出現併發症，動刀前也會告知客戶。

報導指出，寵物醫院員工指出，手術是由專業的眼科獸醫親自做，並稱最主要的風險是麻醉，「牠不像人的話，可能他知道是打麻藥，可是貓咪的話不知道，牠可能會有些抗拒，在麻醉過程中，牠可能會有一些麻醉不耐受」的情況。

報導提到，另有寵物醫院說，給貓狗整形美容有違動物福利，因此予以抵制，還有人直言，「貓動物哪來的整形手術？沒有的，除非是生病了，需要才會給牠做，好好的給它挨一刀幹嘛？」

中國網友回應，「有錢可以任性但不要欺負貓咪」、「不理解」、「把自己的想法強加到貓的痛苦之上」、「有病得治」、「看著就好疼啊」。

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