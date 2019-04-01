美國州長故意讓9個孩子得水痘 專家痛批：無知

2019-04-01 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州州長馬特·貝文（Matt Bevin）近日表示，他認為美國是個自由的國家，不該強迫孩子打疫苗。他不僅不讓自己孩子施打疫苗，甚至故意讓孩子患上水痘，逼孩子克服。這個言論一出，引發嚴重批評。

綜合外媒報導，肯塔基州的州長貝文在接受電台採訪時談到了關於水痘疫苗的話題，他認為美國是一個自由的國家，政府不應該強制人民接種疫苗。貝文更在接受電台採訪時表示，他的9個孩子全都得過水痘，而且是他「故意」讓他們得的。

他說：「我們找到一個患有水痘的鄰居，確保每個孩子都得了水痘。他們頭幾天很悲慘，但現在狀況很好。」

貝文此番發言引起許多批評，有醫學專家認為，貝文暴露了他的無知，並痛批他「需要一個基本的公共衛生課程」。根據大量醫學證據顯示，水痘會導致嚴重的併發症和死亡，而且患過水痘的兒童成年後更容易感染帶狀皰疹。

路易斯維爾大學醫學院傳染病副教授凱里克（Ruth Carrico）表示：「水痘經常被誤以為是一種相對無害的疾病。但對於患有併發症的兒童和成年人來說，這很可能是致命的。」他也呼籲，民眾應該接種水痘及其他疫苗，不僅能保護自己，還能保護其他人。

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