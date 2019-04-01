超級酸！俄羅斯：我們才不會跟中國一樣築網路長城

2019-04-01 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯近期內制定新版網路管制法規，不少俄國民眾擔憂未來上網恐如同中國般受監視；俄國總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）對此諷道，「我們才不會跟中國一樣」。

綜合外媒報導，梅德維傑夫在社群媒體「VKontakte」直播專訪時，被問及俄國新推出的法規號稱「保護網路，讓俄羅斯免受網路威脅」，被民眾諷刺是「剝奪網路自由」，節目主持人說，「人們說我們正變成中國，俄國網路將被隔離出世界網路」，被梅德維傑夫當面否認。

梅德維傑夫說，俄國才不會像中國那樣監管網路，中國的「網路長城」也沒辦法真正達到保護國家的目的，所以俄國不會像那樣監管網路，也不會建立「網路長城」，如果網路能夠在互動基礎上調整，甚至用國際公約來規範網路使用，會是個好辦法。

梅德維傑夫提到，現在的網路絕大部分都是受到美國的監管，全球數十億人使用的同一種普及技術，全部都受到同一個國家監管，這樣不是很好，因此成立國際法有其必要，在這之前，俄羅斯必須自我保護，「但並不是要將自己與世界完全隔離開來」。

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