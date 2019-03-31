打破40年王室傳統 英媒：梅根分娩不選這家醫院

2019-03-31 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan）第一胎即將生產，據外媒指出，她將不在包括哈利王子等許多王室嬰兒誕生的醫院分娩，打破40年來的傳統。

《路透》報導，去年5月結婚的哈利與梅根將在今年春季迎接第1個孩子，據《太陽報》援引身分不明的消息來源稱，梅根沒有選擇在聖瑪麗醫院林都院區（Lindo Wing at St Marys Hospital）分娩。

這家醫院自1977年以來，一直受到英國王室的青睞，包括已故的黛安娜王妃在這生下威廉與哈利，威廉的妻子凱特也在這家醫院生下3個孩子、喬治、夏綠蒂和路易。

報導指出，37歲的梅根選擇了一家靠近溫莎新家的婦產科醫院，消息人士稱，「她和哈利已經決定，梅根將在更私密的地方生產和產後復原，而是不是像林都那樣公眾關注的地方」。

《路透》指出，無法立即聯繫到肯辛頓宮對該報導發表回應。

報導提到，這個即將出生的王室寶寶將排在英國王位繼承順位第7位，但其出生必將成為全球媒體關注焦點。

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